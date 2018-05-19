شاهد.. نوال الكويتية تردّ على إساءات أحلام وتؤكد.. لا مجال للمصالحة

في مقابلة ضمن برنامج “مجموعة انسان” ردّت الفنانة ​نوال الكويتية​ للمرّة الأولى على اساءات احلام لها حيث اكدت انها لأول مرة تردّ على كل ما فعلته احلام بحقها معددة اشياء تتعلق بتغريدات معينة وذكرت بكلام احلام حيث قالت ان اي احد يغني امام محمد عبده يحترق “كرته” باشارة الى نوال الكويتية التي غنت مع محمد عبده في الكويت.



وسردت كيف نشرت احلام صورة من مهرجان موازين قبل ان يتوافد الناس لتقول احلام “هل معقول هذا هو جمهور اختي نوال”؟

وبنهاية الرد اكدت ان علاقتهما انتهت ولا مجال للمصالحة في الوقت الراهن الا اذا تغيرّت الامور بالحياة.