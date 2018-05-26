شاهد.. نيرمين الفقي تستمتع بالأجواء الرمضانية والصلاة في الأزهر الشريف

قضت الفنانة المصرية نيرمين الفقي اليوم الثامن من شهر رمضان في منطقة الحسين، حيث تستمتع بالأجواء الرمضانية وبالروحانيات هناك.

نيرمين نشرت صور لها عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام»، وظهرت بملابس محتشمة وهي بمنطقة الأزهر، وعلقت قائلة: «يوم جميل جدا والصلاة في الأزهر الشريف ربنا يتقبل مني ومنكم».

جمهور الفنانة نيرمين الفقي أبدى إعجابه الشديد بطلتها المحتشمة، بينما طالبها بعض محبيها أن تنشر صور لها وهي ترتدي الحجاب، وهنأها الفانز بمناسبة حلول شهر رمضان.

الفنان عمرو سعد نشر صور أيضا له منذ يومين وهو بمنطقة الحسين، حيث تلقى ردود فعل إيجابية وترحيب من قبل جمهور، كما يقضي أغلب النجوم أيامهم في الخيم الرمضانية.

نيرمين الفقي كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «أبو العروسة» مع الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل.