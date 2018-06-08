شاهد.. نَصرة الحربي تعلن إعتزالها وتحرم وجهها على الكاميرات

في خطوة مفاجئة وصادمة للجمهور، أعلنت ال​إعلام​ية والممثلة السعودية نَصرة الحربي إعتزالها وتوبتها، إضافةً إلى تحريم وجهها على الكاميرا.

وجاء ذلك، من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً تعلن فيها عن قرارها هذا وأنها لن تتصور او تنشر أي صورة لوجهها، إضافة إلى إكمال حياتها لربها وبيتها وأولادها.

وقالت :”طلبًا وليس أمرًا لجميع الحسابات إن كان معزة عندكم، احذفوا صوري واستبدلوها تكون لكم ولي شفيعة يوم لا ينفع إلا الطيبة، وأيضًا اتمنى من جميع الفانزات أن يستبدلوا صوري الشخصية بصور أفضل”.