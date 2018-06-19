شاهد.. هؤلاء الفنانين الذين حرصوا على ودا ع الفنان الشاب ماهر عصام

رحل فجر اليوم الأحد الفنان المصري الشاب ماهر عصام، عن عمر ناهز 39 سنة بعد أزمة صحية تعرّض لها ونقل على أثرها إلى مستشفى دار الفؤاد للعلاج.

كان الفنان الراحل أصيب بنزيف حاد في المخ أمس الأول الجمعة، انتقل على أثره إلى العناية المركزة بمستشفى إمبابة، بعد تدهور حالته الصحية عقب دخوله فى غيبوبة تامة، قبل أن ينتقل إلى مستشفى دار الفؤاد.



يذكر أن الفنان ماهر عصام أصيب بحالة مشابهة فى نيسان العام 2014، حيث أصيب وقتها بانفجار فى شريان بالمخ، ودخل غيبوبة شديدة استمرت أسابيع طويلة حتى عاد إلى صحته مرة أخرى بمعجزة إلهية.

وهو ارتبط في أذهان الجماهير منذ كان طفلا، حيث قدم أدواراً لفتت الأنظار إلى موهبته، وأبرزها ظهوره في فيلم “النمر والأنثى”، فأدى دور نجل الفنانة آثار الحكيم والذي يستخدمه عادل إمام في الإيقاع بعصابة مخدرات.