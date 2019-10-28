شاهد.. هاني شاكر: محمد رمضان وحمو بيكا صوتهم مش حلو ولكن!

برر الفنان هاني شاكر منع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء وعدم إعطائه تصريحاً بذلك في الوقت الذي يأخذ فيه الفنان محمد رمضان تصريحات للغناء وإقامة الحفلات رغم أنهما يقدمان نفس اللون الغنائي.

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وقال هاني شاكر فى تصريحات صحافية: “محمد رمضان نقابي لأنه عضو بنقابة الممثلين والسينمائيين، وبالتالي عندما يرغب في تقديم حفل غنائي تقوم النقابتان بإرسال خطاب رسمي لي للحصول على تصريح، وفى هذه الحالة لا أستطيع الرفض كنقابة موسيقيين”.

وأضاف: “أعترف أن الاثنين “حمو بيكا ومحمد رمضان “صوتهم وحش” ولم يقدما أغاني طربية لكنها تميل إلى نوعية الأغانى الجديدة على مجتمعنا وتضر أكثر نظراً للكلمات التى تحتويها وإن كان محمد رمضان يختلف إلى حد ما”.

وتابع هاني شاكر: “رغم الفارق بين الاثنين، إلا أننى كمطرب أرفضه ولا أرى أن ما يقدمانه يعد نوعاً من الفن الراقي”.