شاهد.. هاني شاكر يحتفل بزفاف ابنه شريف بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان هاني شاكر، بحفل زفاف نجله “شريف”، مساء الجمعة، وذلك بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر.
فقد حضر الحفل العديد من النجوم في مقدمتهم الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني والفنانة لطيفة والإعلامية بوسي شلبي ورجاء الجداوي وأيتن عامر وغيرهم.
وقد نشرت الاعلامية بوسي شلبي والفنانة الهام شاهين عددا من الصور من الحفل.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
ألف مبروك لأصدقاء العمر العزاز جدا هانى و نهله.. زواج إبننا الجميل شريف . ربنا يسعده و يفرح قلوبكم دايماً
يذكر أن خطوبة شريف تمت في نوفمبر 2018 في حفل عائلي بسيط.