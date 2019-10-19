شاهد.. هاني شاكر يحتفل بزفاف ابنه شريف بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان هاني شاكر، بحفل زفاف نجله “شريف”، مساء الجمعة، وذلك بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

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فقد حضر الحفل العديد من النجوم في مقدمتهم الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني والفنانة لطيفة والإعلامية بوسي شلبي ورجاء الجداوي وأيتن عامر وغيرهم.

وقد نشرت الاعلامية بوسي شلبي والفنانة الهام شاهين عددا من الصور من الحفل.

يذكر أن خطوبة شريف تمت في نوفمبر 2018 في حفل عائلي بسيط.