شاهد.. هبة مجدي تكشف حقيقة انفصالها وتنهار من البكاء؟!

دخلت الفنانة هبة مجدي في نوبة من البكاء الشديد، عندما تحدثت عن وفاة والدها، وقالت إن فقدان والدها بمثابة صدمة كبيرة وكسرة ظهر، لانه كان يمثل لها كل شئ في الحياة.

حيث اضافت خلال حوارها علي قناة النهار، ان والدها دخل المستشفي لإجراء عملية قلب مفتوح، وهي من قامت بالإمضاء علي جميع اوراق المستشفي، وكانت لديها ثقة كبيرة في الله ثم الطاقم المعالج في خروج والدها بصحة سليمة من العملية.

وأشارت إلي أن والدها دخل العمليات وهو في حالة جيدة جدا ولكن ظل في المستشفي حتي مات، وأوضحت أن الجميع من اصدقائي يعلم العلاقة القوية التي كانت تربطها بوالدها، ووجهت هبة رسالة لوالدها علي الهواء قائلة: ‘انت وحشني جدًا يابابا’.