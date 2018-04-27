شاهد.. هجوم ناري لمغنية لبنانية بعد ما فعلته بسيارة رشدي أباظة!

تعرضت المغنية الشابة منار لهجوم حاد بعد طرحها فيديو كليب أغنيتها الجديدة “كل لما يوحشني حبيبي” والسبب الفنان الراحل رشدي أباظة.

ورغم أنها ليست المرة الاولى التي يتم الاستعانة بسيارة النجم الراحل في تصوير بعض المشاهد واللقطات إلا أن هذه الفنانة تعرضت للكثير من الانتقاد والهجوم بعدما حولتها إلى حمام سباحة وجلست بها مرتدية “مايوه”.



وعبر المشاهدون عن غضبهم من استخدام هذه السيارة التي وصفوها بالنادرة بهذا الشكل الغريب والصادم، معتبرين انه تخطي كبير يجب أخذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا الأمر، وحذف الكليب وإعتذار الفنانة عن سوء إستخدامها للسيارة.

يذكر أن الاغنية من كلمات خالد منير، وألحان محمد راجح، وإخراج محمد نبيل، ومنار اشتهرت في العالم العربي من خلال الديو التي قدمته مع المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في كليب “هاتجوز لبنانية”.