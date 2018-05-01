شاهد.. هذا ما قاله رامي عياش للجالية اللبنانية في المغرب !

خلال لقاء الفنان ​رامي عياش​ الجالية اللبنانية في المغرب على شرف السفير اللبناني هناك زياد عطالله، عبّر عياش عن مدى اعتزازه بالشعب المغربي وفخره بلبنانيته. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وقال رامي: “شعرت انني موجود بين اهلي وعائلتي ووضعنا اسم لبنان على الارزة وكتبنا “لبنان by رامي عياش” لاننا على ثقة انه بإستطاعتنا القيام بتواصل كبير بين بلدنا والمغرب.

واضاف قائلاً، “انا من ناحيتي سأقول كلمة واثق منها مية بالمية بعد معرفتي الشخصية القليلة فيه، انما كبيرة من حيث علمي الثقافي عنه، ان سفارة لبنان في المغرب ستكون من اهم السفارات في العالم العربي بوجود السفير اللبناني زياد عطالله”.