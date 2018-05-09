شاهد.. هكذا أطلت سونام كابور ليلة زفافها.. ونجوم بوليوود يشعلون الحفل برقصهم

إحتفلت الممثلة الهندية ​سونام كابور​ بزفافها من رجل الأعمال الهندي أناند أهوجا أمس الثلاثاء في حفل ضخم في مدينة مومباي وسط حضور نجوم بوليوود.

وقد إختارت كابور الظهور في هذه الليلة المميّزة بالزيّ التقليدي الهندي للعروس باللون الأحمر وتزينت بمجوهرات كثيرة في يديها وعلى عنقها.

وكان سادة جو الحماس والرقص خلال الحفل، حيث أشعل الممثلان الهنديان شاه روخ خان وسلمان خان الحفل برقصاتهم، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهم من الحفل.

وكان من بين الحضور أكشاي كومار، سيف علي خان وزوجته كارينا كابور، كاترينا كيف، شاهيد كابور وزوجته وغيرهم من النجوم.