شاهد.. هكذا احتفلت هيفاء ماجيك بعيد ميلادها!

كشفت هيفاء ماجيك عن اجواء احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر حسابها على انستغرام.
واظهر الفيديو قيام اصدقاء هيفاء ماجيك بتحضير مفاجأة لها حيث قاموا بوضع عصبة على عينيها ثم اصطحبوها الى الحفل حيث فاجؤوها بقالب الحلوى.
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وعلقت هيفاء ماجيك قائلة: “ما بعرف شو قول وكيف بعبّر والحب اللي بقلبي لإلكن كيف بقدر بَرهنو وبينو ويشوفو كل الناس غلاكن كبيير بقلبي كتيييير والله يخلينا لبعض وننجح اكتر واكتر ما بنسى كل لحظه مرقت بحياتي معكن صححح بنق كتير بس دايماً بتتحملوني اجمل واهضم واطيب كبلزززز ناتالي وكريم الخطيب سررر نجاحي وقوتي”.
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ما بعرف شو قول وكيف بعبّر والحب اللي بقلبي لإلكن كيف بقدر بَرهنو وبينو ويشوفو كل الناس غلاكن كبيير بقلبي كتيييير والله يخلينا لبعض وننجح اكتر واكتر ما بنسى كل لحظه مرقت بحياتي معكن صححح بنق كتير بس دايماً بتتحملوني اجمل واهضم واطيب كبلزززز ناتالي وكريم الخطيب سررر نجاحي وقوتي @natonata66 @karim.alkhatib1