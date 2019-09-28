شاهد.. هكذا سخر عمرو اديب من فشل المظاهرات التي دعا لها محمد علي

سخر الإعلامي المصري عمرو أديب من فشل تظاهرات الامس التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي مستعينا بمجموعة من الكوميكس.

وقال عمرو اديب ان الشعب المصري جبار وصاحب نكتة وتابع “الغريب في الامر ان الاخوان دمهم ثقيل يعني عمرك ما تلاقي اخونجي دمه خفيف وعمرك ما تلاقي اخواني مبدع”.

وشدد عمرو اديب على خسارة الذين دعوا للمظاهرات، قال “الفلوس التي صرفت واجهزة المخابرات التي خططت وزرعت ونبتت وبعتث محمد علي والفيديوهات والقصور وكل اللي تعمل راح”.

وبعد ان عرض مجموعة من الكوميكس وهو يقهقه ضحكا، قال عمرو اديب: “الشعب لما يهزر ويعمل كوميكس تعرف انه مشي معاه كويس”.