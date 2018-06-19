شاهد هل أنهى عمرو دياب الجدل حول علاقته بـ دينا الشربيني وأكد علاقة الحب التي تجمعه بها ؟

أثار الفنان المصري ​عمرو دياب​ الجدل مجدداً حول طبيعة العلاقة التي تربطه بالممثلة المصرية ​دينا الشربيني ​وذلك في حفله الأخير في روسيا.

حيث تداول رواد ومتابعو موقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لدياب أثناء غنائه في الحفل، وقد أشار الكثيرون إلى غنائه أغنية “أجمل عيون” للشربيني التي كانت متواجدة بالحفل وأقدم على النزول عن المسرح وتوجه نحوها وغنى معها “نور العين”، حيث حملت الشربيني بدورها ميكروفون آخر وغنت معه، وسط دهشة وتصفيق الحضور.

وأكد الكثير من المتابعين على أن دياب أراد من خلال هذه التصرفات التأكيد بطريقة غير مباشرة على صحة علاقة الحب التي تجمعه بالشربيني، ولاسيما مع الحديث مؤخراً عن قرب إحتفالهما بزواجهما.