شاهد.. هل اجرت حلا الترك عدد من عمليات التجميل !

حلّت الفنّانة البحرينية الشابة حلا الترك ضيفة على برنامج “عرب وود” ، وقد تطرّق الحديث معها إلى الخوض في بعض التفاصيل الشخصية الشائكة، مثل مرورها ببعض المشاكل الأسرية المُزعِجة لها من الناحية الشخصية.



كما بيّنت انشغالها الفترة الماضية بسبب دراستها، وأعربت عن سعادتها بأنّ جمهورها يُشبّهها بالمُمثّلة والمغنية الأميركية سيلينا غوميز.

وبسؤالها عن عمليات التجميل أكّدت حلا لترك أنّها لم تخضع لأيّ عمليات تجميل؛ لأنّها فقط 16 سنة، فكيف تسمح لنفسها بتشويه وجهها في هذه السِنّ الصغيرة، كما أنّها راضية عن شكلها، ولا تريد تغيير شيء بعد.