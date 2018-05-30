شاهد.. هل ارتدت الفنانة البحرينية أميرة محمد عقدًا بـ20 مليون ريال سعودي!

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد، حقيقة ارتدائها عقدًا بـ20 مليون ريال سعودي خلال حضورها أحد عروض الأزياء في البحرين.

وأوضحت أميرة خلال مقابلة ببرنامج “تالي الليل” على قناة “SBC” السعودية ، أن أحد العاملين بمتجر المجوهرات أخطأ في الرقم وبالتالي أعلنته هي بشكل خاطئ.

وقالت أميرة محمد، إنها لا تمتلك هذا العقد وقامت باستئجاره من أحد متاجر المجوهرات الذي تتعامل معه منذ فترة طويلة ويوجد بينهما ثقة، لافتة إلى أنها عندما سألت أحد العاملين عن سعر العقد قال لها 2 مليون فتخيلت أنه يقصد 2 مليون دينار كويتي أي ما يساوي 20 مليون ريال سعودي لذلك قالت سعره بهذا الشكل.

ولفتت إلى أنها كانت تقصد التصريح لأحد الصحفيين أنها ستمتلك طائرة خاصة خلال عام 2018 حتى يرى الجميع وجمهورها أن “السوشيال ميديا” ستترك كل ما قالته خلال الحوار وتتحدث عن نقطة الطائرة الخاصة.