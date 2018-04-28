شاهد.. هل تكون بريانكا شوبرا اشبينة ميغان ماركل؟

خلال مقابلة مع مجلة “PEOPLE Now”، عبّرت الممثلة الهندية العالمية بريانكا شوبرا عن سعادتها بزواج صديقتها ميغان ماركل من الامير هاري. وسئلت ان كانت ستكون وصيفة الشرف في حفل الزفاف الذي سيقام بتاريخ 19 مايو-أيار الا انها اكدت انها لن تكون اشبينة ماركل.
وعن الزفاف الملكي المنتظر صرحت شوبرا: “أنا متحمسة للغاية من أجل زفاف ميغان الضخم”
وأضافت: “لن يكون الأمر مجرد تغيير لحياتهما ، انه عالم مختلف يحتاج نساء قويات لتكون منال يحتذى به ، وأعتقد أن ميغان لديها القدرة على ذلك”.
ووفق موقع “ديلي ميل” البريطاني، اختار الأمير هاري شقيقه الأكبر “ويليام” ليكون اشبينها الا ان هوية اشبينه ميغان لا زالت مشهورة ولم يعرف ان كانت ستكون شخصية معروفة او غامضة.