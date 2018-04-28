شاهد.. هل تكون بريانكا شوبرا اشبينة ميغان ماركل؟

خلال مقابلة مع مجلة “PEOPLE Now”، عبّرت الممثلة الهندية العالمية ​بريانكا شوبرا​ عن سعادتها بزواج صديقتها ​ميغان ماركل​ من الامير هاري. وسئلت ان كانت ستكون وصيفة الشرف في حفل الزفاف الذي سيقام بتاريخ 19 مايو-أيار الا انها اكدت انها لن تكون اشبينة ماركل.

وعن الزفاف الملكي المنتظر صرحت شوبرا: “أنا متحمسة للغاية من أجل زفاف ميغان الضخم”

وأضافت: “لن يكون الأمر مجرد تغيير لحياتهما ، انه عالم مختلف يحتاج نساء قويات لتكون منال يحتذى به ، وأعتقد أن ميغان لديها القدرة على ذلك”.

ووفق موقع “ديلي ميل” البريطاني، اختار ​الأمير هاري​ شقيقه الأكبر “ويليام” ليكون اشبينها الا ان هوية اشبينه ميغان لا زالت مشهورة ولم يعرف ان كانت ستكون شخصية معروفة او غامضة.