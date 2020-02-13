شاهد .. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها نور

نشرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من خلال خاصية الإستوريز تحتفل من خلالها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى ” نور ” .

ففي إحدى الصور ظهرت هنا الزاهد بإطلالة بسيطة وبدون ماكياج برفقة نور من داخل السيارة .. وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” اليوم عيد ميلادها .. أحبك أكثر من أي شئ آخر ” .

وفي صورة أخرى ظهرت بها نور وهي أمام هدية شقيقتها هنا لها والتي كانت عبارة عن صندوق أحمر كبير يحتوي على هدايا صغيرة مثل الشوكولا ودبدوب صغير مع بالونات على شكل قلوب حمراء ومجموعة من الورود الحمراء والبيضاء .

وكتبت هنا في تعليقها عليها فقالت : ” عيد ميلاد سعيد حبيبتي ” .