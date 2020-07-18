لم تتردد السعودية هند القحطاني في استعراض مفاتنها بغية الترويج لحمالة صدر وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أطلت هند لقحطاني في مقطع فيديو وهي ترتدي بلوزة بفتحة واسعة كنوع من التسويق لحمالة الصدر التي ترتديها وعلقت بـ “مثلي مثلكم.. لاني حاطة سيليكون ولا شي امرأة طبيعية احتاج برا البسها” وتابعت بالتحدث عن جودة الصدرية التي تستعملها.

وقد لاقى الفيديو إنتشارا كبيرا عبر صفحات السوشال ميديا وكان من بين التعليقات التي إنتقدت هند “يا الله وصلنا لهذا المستوى تطلع صدرها وتأشر عليها وكأنه شي عادي، يالله ايش هذا المستوى المقرف اللي وصلوا له البشر والمصيبه البعض يعتبرها قدوه..الله لايبتلينا ويعافينا”..وأضاف أحدهم “ومازالت مستمرة في الانحطاااط” !!.

يذكر أن هند تحمل الجنسية السعودية وكانت متزوجة من رجل سعودي وأنجبت منه 4 أطفال وتطلقت بعدها وانتقلت للعيش في أمريكا برفقة أولادها، وكانت قد أثارت أُتهمت بـ المتجارة بإبنتها بعد أن شاركت صور وفيديوهات تظهر جسد إبنتها بطريقة مستفزة أثارت استنكار وغضب الجمهور.