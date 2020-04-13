دافعت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، عن نفسها مؤكدة بأنها لا تلجأ إلى التعري والإغراء والإثارة من أجل الشهرة.

وقالت هند القحطاني في فيديو تم تداوله على منصاب التواصل الاجتماعي مدافعة عن نفسها: “أنا لبسي مو سبب شهرتي .. أنا ألبس مثلي مثل أي امرأة .. ما تجاوزت الحد ولبسي عادي”.

وتابعت: “أنا شهرتي لأني الناس يحبوني في السعودية كوني أم عزباء –مازر سنجل- عندي 4 أطفال ومستقلة وقائمة بشؤوني وشؤون أطفالي في الغربة.. والعالم حابيني وحابين يومياتي وحابين يشوفوني .. أبناء بلدي السعوديين حابيني وحابين يشوفوني أنا وأطفالي .. هذا سبب شهرتي”.

وأردفت القحطاني: “أما إنك تيجي تتهمني وتلمح بأني أنا أسوي أشياء مو كويسة عشان كدا اشتهرت لا أسمح”.

كلام هند القحطاني جاء في اطار ردها على يوتيوبر لبناني هاجمها بسبب مقارنة نفسها بالفنانات اللبنانيات قائلا ان اليسا ونجوى كرم وميريام فارس لم يشتهروا بسبب ملابسهم اما هند القحطاني فتحاول ان تشتهر من خلال تعريها.