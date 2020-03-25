شاهد.. هند القحطاني تهاجم سعد لمجرد وتصفه بـ “السادي”!

شنت الناشطة السعودية هند القحطاني هجوما لاذعا على الفنان المغربي سعد لمجرد معبرة عن كرهها له بسبب تورطه في جريمة اغتصاب.

وظهرت هند القحطاني، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستمع لأغنية “أنت معلم” لـ سعد لمجرد قبل ان تقوم بتغييرها قائلة: “بغير الأغنية ما عاد أحب سعد لمجرد بعد السالفة اللي سواها في فرنسا”.

وتابعت هنج القحطاني: “من وقت سالفة الاغتصاب وانا اكرهه عشان كده شلت اغنيته لأن أي مغتصب مؤذ للآخرين قاذف يحرض على إيذائهم أو قتلهم أو اختطاف أبنائهم فهو عدو لدود، سواء حرض علي أنا أو على غيري هذا عدو للإنسانية جمعاء”.

وأضافت هند القحطاني “طبعا هو لو ما تمت ادانته واثبات الدلائل عليه ما كنت تكلمت فيه بس المحكمة الفرنسية ادانته وعوقب على الجريمة التي ارتكبتها وانا ما متابعة اخبارها بشكل جيد بس احد قلي انه كرر هذا التصرف عدة المرات هذا السادي”.