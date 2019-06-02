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شاهد.. هيا الشعيبي تُبكي “فينيسيا” وتصفها بـ “كاكاوية السوشيال ميديا”!

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فينيسيا في فانوس هيونة

فينيسيا في فانوس هيونة

وصفت الفنانة هيا الشعيبي الفاشينيستا فينيسيا بـ “كاكاوية السوشيال ميديا” وذلك اثناء استضافتها في حلقة الامس من برنامج “فانوس هيونة” المذاع على قناة atv.


وقالت هيا الشعيبي في مقدمتها عن فينيسيا انها واحدة تحدت العالم والناس كلها وانها تحترم شخصيتها وتحترم ما قامت به اتجاه ابنها واختها.

وتابعت هيا الشعيبي كلامها عن فينسيا بأنها شخصية جميلة وتمشى على الفطرة والنية بس كلام الناس ما يخلي احد.

ولم تستطع فينسيا حبس دموعها تأثرا بكلام هيا الشعيبي ما اضطراها الى الخروج بفاصل.

من ناحية اخرى، كشفت فينسيا ان والدتها توفيت منذ ثلاثة اشهر وان زوجها توفي بحادث سير ولم ير ابنه ريان.

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