شاهد… هيفاء ماجيك تكشف سبب عدم صيامها في رمضان

كشفت المتحولة جنسيا هيفاء ماجيك سبب عدم صيامها في رمضان مبررة ذلك بأنها تعاني من مرض في الكلي.

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وقالت هيفاء ماجيك ردا على سؤال: “ما فيني ما اشرب ماء كل نص ساعة لان عندي مرض في الكلى”.

وكانت شبيهة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، قالت إنها مسلمة الديانة وذلك ردًا على سؤال من أحد متابعيها والذي سألها إن كانت مسيحية أو مسلمة، فأجابت “مسلمة والحمدلله”.

كما كشفت هيفاء ماجيك إنها تنوي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان، ونشرت فيديو تتكلم فيه عن الأمر قائلة:(أحيانا تطلبون أشياء باستهزاء لكن راح أعملها، ان شاء يا ربي روح عمرة لانه لا يوجد شيء لا أفعله).