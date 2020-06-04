كشفت هيفاء ماجيك عن زيارة الفنانة ريم الغندور لها في صالونها للتسريحات النسائية وذلك عبر فيديو نشرته عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام.

وظهرت هيفاء ماجيك مع ريم الغندور وهي تقول: “ولكام نور نورتينا ما مصدقة قد ايه حلوة انصدمت” لتظهر بعدها نور الغندور اثناء تسريح شعرها على يد احد مصففي الشعر.

وقد اثار مقطع الفيديو القصير الجدل خاصة بعد تداوله على عدد من الحسابات على منصات السوشيال الميديا حيث استاء الكثيرون من ظهور ريم الغندور مع هيفاء ماجيك، المتحولة جنسيا، حيث قال احدهم: “ايش يوديها عند هذي الاشكال” فيما قال اخر: “الطيور علي اشكالها تقع”.

يذكر ان هيفاء ماجيك لديها صالون للتسريحات النسائية في لبنان يحمل اسم “صالون هيفا ماجيك” وقد حقق شهرة جيدة.