شاهد… هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة من كواليس “لعنة كارما”

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مسلسلها التليفزيوني الجديد “لعنة كارما”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2018.

ونشرت هيفاء عبر حسابها على انستغرام صورة لها من كواليس تصوير المسلسل، والتي تظهر فيها بشعر قصير.

تتواجد هيفاء وهبي حاليا في قبرص لتصوير بعض مشاهد المسلسل هناك، ومعها بعض أبطال المسلسل.

ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم منهم زكي فطين عبد الوهاب وشيرين وسامح الصريطي والفنانة الأردنية عبير عيسى وملك بدوي وأحمد سعيد ميشو وضياء عبد الخالق ونورين كريم ومحمد سليمان ومحمود الليثي وتامر فرج، كما يشهد المسلسل مشاركة الممثل فارس رحومة أحد أبطال فيلم “المصير” للمخرج الراحل يوسف شاهين.