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شاهد.. هيفاء وهبي تحتفل بشفائها مع اصدقائها!

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هيفاء وهبي تحتفل بشفائها

هيفاء وهبي تحتفل بشفائها

احتلفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع أصدقائها بشفائها بعد أن تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، إذ ظهرت هيفاء بصحة جيدة وتفاعلت مع الأصدقاء الذين قدموا لها قالب حلوى، ومن بينهم خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، الذي حرص أن يلتقط معها بعض الصور.

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي أعلنت أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وكتبت في نهاية شهر رمضان عبر حسابها بموقع “تويتر” تغريدة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك، وعلقت: “عيد مبارك، وينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي، وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء”.

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