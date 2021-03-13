خطفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الانظار أمس الجمعة، بعد مشاركتها مقطع فيديو جديد من احتفال جديد بعيد ميلادها الـ49 من كواليس مشاركتها باحد الاعمال الفنية.

ونشرت هيفاء وهبي مقطعا مصورا عبر حسابها على “إنستغرام”، رصد لحظة تلقيها مفاجأة تتمثل في احتفال أقيم لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

ففي بداية الفيديو تظهر هيفاء وهبي وهي تدخل إلى مكان المفاجأة مرتدية فستانا وردي اللون، لتشعر بصدمة لثوان عقب سماعها فرقعة إحدى زينات الاحتفال، ثم تعرب بعد ذلك عن سعادتها البالغة من تحضير فريق العمل لكعكة مكونة من 3 طبقات، فضلا عن تزيينهم المكان بالبالونات الذهبية والوردية اللون.

وأطفأت هيفاء وهبي شمعة عيد ميلادها في الفيديو، وعلقت لمتابعيها على المفاجأة قائلة: “احتفال مفاجئ بعيد ميلادي خلال التصوير.. شكرا أصدقائي”.

وكانت هيفاء وهبي شاركت مقطعا مصورا في يوم عيد ميلادها يستعرض هدية من أختها علياء يموت، وهي عبارة عن “لوحة مرسوم عليها هيئتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا اسمها عليها”.

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بهذه الهدية، قائلة: “ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي”.