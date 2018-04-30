شاهد.. هيفاء وهبي ترفع قضية انتحال شخصية على شبيهها المتحول جنسيا ”هيفا ماجيك”

نشبت أزمة بين الفنانة هيفاء وهبي وشبيهها المتحول جنسيا والمعروف بـ”هيفا ماجيك”. وتعود الأزمة عقب قرار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفع دعوى قضائية ضد “هيفا ماجيك”.

وبررت وهبي هذه الخطوة باستغلال “هيفا ماجيك’” لاسمها، مشيرة إلى وجود “هيفا ماجيك” على وسائل التواصل الاجتماعي باسم مثل اسمها واستخدام الحروف الثلاثة التي ترمز إليها “mjk” نسبة الى أغنيتها ‘ملكة جمال الكون’ يعد انتحال شخصية، وان ذلك الاسم يخلق تشويشا، كما انه يمكن ان يستخدم من أجل مصالح تجارية.

“هيفا ماجيك” لم يتأخر كثيرا في الرد على هيفاء وهبي وما أعلنته، حيث دون ماجيك على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي ‘سناب شات’ قائلا إنّه ‘يشعر بالصدمة من تصرف الفنانة من دون ذكر اسمها، وأنّه لا يصدّق أن تقوم فنانة بمكانتها بهذا التصرف’، مضيفاً بأنّ “هيفا تمون على قلبه وليس فقط على اسمه رغم أنّ ذلك سيدمّر مستقبله’.

وأعادت الأزمة تفاصيل اللقاء الذي جمع بين هيفاء وشبيهها المتحول في حفل رأس السنة الماضية، ويومها قامت هيفاء وهبي بتحيته من على المسرح حيث كانت تحي الحفل كما التقطت صورة معه.