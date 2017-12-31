شاهد… هيفاء وهبي تودع الـ 2017 بفستان مفتوح يكشف ملابسها الداخلية! فن

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تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بفستان جمع بين اللونين الأبيض والأسود ومزين بالنجوم من تصميم “مرمر حليم”.

وتميز فستان هيفاء بفتحة عالية الى درجة بدا وكأنه يكشف عن ملابسها الداخلية.

وعلقت هيفاء على احدى هذه الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام بالقول: “وداعًا 2017، سنكمل طريقنا ولن ننظر إلى الخلف”.

وما ان نشرت الصور حتى تداولها معجبوها كذلك انهالت التعليقات التي جاء بمعظمها وصف انها “ملكة الموضة والجمال” وآخر قال “هذا العالم قبيح وانت تجملينه”.

وكانت هيفاء انتهت مؤخرًا من تصوير أحدث أغانيها “توتا” على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن تطرحها تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وانتهت أيضًا من وضع لمساتها النهائية على ألبومها الجديد، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.