وثقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لحظة وصولها الى مطار القاهرة الدولي مساء امس الجمعة في اول زيارة لها بعد اشهر من اغلاق المطار بسبب فيروس كورونا ووسط تصاعد ازمتها مع مدير اعمالها السابق محمد وزيري.

فقد نشرت هيفاء وهبي، عبر خاصية الستوريز على حسابهااسنتغرام مقاطع فيديو للحظة نزول طائرتها في مطار القاهرة الدولي ودخولها الى حرم المطار.

وظهرت هيفاء وهبي في داخل امطار بكمامة سوداء ثم رفعت علامة النصر فيما يبدو انها رسالة الى محمد وزيري.

وكان قد أثار تصريح محمد وزيري وزعمه الزواج منها، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما قاله، فيما دشن محبو النجمة اللبنانية “تويتر” هاشتاج “العدالة لهيفاء وهبي” تضامنًا معها.

وزعم وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير فيلم “أشباح اوروبا”، موضحًا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجأ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.