شاهد… وئام وهاب لـ ديما صادق: “هي الثقالة بالخلقة؟”

نشرت الاعلامية اللبنانية ديما صادق برومو الحلقة المقبلة من برنامجها “لوين واصلين” والتي تستضيف فيها السياسي وئام وهاب.

وظهرت ديما خلال البرومو وهي تمازح وئام وهاب قائلة له: “هذه اكثر حلقة انا مبسوطة فيها لانه شو ما عملت فيك وشو ما سألتك انا عم سوق وما فيك تعمل شي ما فيك تطلع من السيارة وما فيك تنزل ولا فيك تترك الاستديو وتفل”.

هذا وقد رد عليها وهاب قائلا: “ضروري تتثاقلي يعني” وتابع “هي الثقالة بالخلقة ديما؟”.

يذكر ان ديما كان قد استضافت في ا لحلقة الاولى من برنامجها رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.