شاهد.. وائل جسار لـ أحلام:”مش شايفِك”

تداول عدد من رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني ​وائل جسار​ في خلال كواليس حفله الأخير في لبنان ضمن عيد الفطر السعيد.

وظهر جسار في الفيديو خلال مقابلة له مع برنامج “آراب وود” حيث تحدث فيه عن خلافه مع الفنانة الإماراتية ​أحلام​ مشيراً إلى أنه عندما تستطيع هي أن تردّ على الناس برقيّ يستطيع هو ان يردّ عليها بالمثل.

وأضاف:”بما انها لا تعرف من هو وائل جسار فأنا أقول لها “مش شايفك”.

ويذكر أن السجال نشاً بين الفنانين بعد إبداء جسار رأيه بأصوات الموسم الاخير من برنامج “ذا فويس” والذي كانت احلام احد أعضاء المدربين فيه، حيث اشار إلى أن هذا العام لا يوجد اصوات جيّدة كالسابق.

فردّت احلام حينها عليه قائلةً له من دون ان تسميه ان يشغّل التلفاز ويستمع لأصوات “ذا فويس” كي ينظف أذنيه مضيفةّ انها لا تعرف من هو وائل جسار.