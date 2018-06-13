شاهد.. وائل كفوري يشوّق الجمهور بفيديو لأغنيته الجديدة

نشرت صفحة Kfourians التي تعنى بأخبار النجم اللبناني وائل كفوري على انستغرام مجموعة صور وفيديوهات تكشف تفاصيل وضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة.

وبحسب اللقطات، فقد ظهر وائل في الاستديو برفقة الشاعر منير بو عسّاف والملحّن ملحم بو شديد وكانوا يستمعون إلى مقطع من الأغنية.



وعلّقت الصفحة على الفيديو:”من بعد كذابين… خلص” إشارة إلى اسم الأغنية الجديدة التي سبق وكشف عنها الشاعر منير بو عساف.

أما ما زاد من تشويق الجمهور أكثر، فهو مقطع فيديو لوائل كفوري من داخل الاستديو وهو يسجّل الأغنية بصوته، وكان يتفاعل بشكل كبير أثناء الغناء.