شاهد.. والدة حمو بيكا تبكي على الهواء: “هاني شاكر حاطط على ابني ليه؟”

بكت والدة المغني الشعبي المصري حمو بيكا على الهواء بسبب أزمته مع نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر.

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وقالت والدة حمو بيكا لبرنامج “تفاصيل”، المذاع عبر فضائية المحور، مساء الثلاثاء، إن ابنها لم يسبق له دخول قسم شرطة، مناشدة بالوقوف بجانبه في أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

وأضافت وهي تغالب دموعها على الهواء مباشرة قائلة: “مفيش أطيب من قلب ابني، فهوّ دايمًا بيرضيني، كفاية إنه فاتح بيتي وبيت إخواته وكل الناس اللي بتشتغل معاه»، متسائلة عن سبب الحرب التي يشنها البعض ضد ابنها: «مش عارفه كله بيحاربه وواقف ضد ليه؟”.

وتابعت “انا نفسي اعرف الاستاذ هاني شاكر حاطط على ابني ليه؟ انا اتصلت بيه وتأسفت له وقلت له حقك علي انا ست كبيرة وحقك علي”.

وأحالت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية قضية محاكمة مطرب المهرجانات محمد محمود مصطفى، وشهرته “حمو بيكا”، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وتحديد جلسة 22 فبراير الجاري موعدًا لنظرها؛ لاتهامه بسب وقذف نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، داخل النقابة، ردًا على عدم إعطائه تصريحًا خاصًا بالفنانين وممارسة المهنة.