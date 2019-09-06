شاهد.. والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: “ابني راح مني”!

خرج منذ أيام الفنان المصري محمد علي في فيديو عبر صفحته الشخصية هاجم فيها عدداً من قيادات الدولة المصرية وتجاوز في حق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد أن كُلفت شركة ببناء فندق، وعلى إثره أعلن خروجه من مصر والمكوث في مدينة برشلونة الإسبانية.

وظهر مساء أمس علي عبدالخالق، والد الفنان محمد علي الهارب في إسبانيا، للحديث عما فعله نجله خلال الأيام الماضية، وقال عبدالخالق، خلال استضافته في برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”: “ابني راح مني، ونفسي أشوفه تاني، كان أملي في الحياة إنه يفضل ضهري وسندي، لكن لو مات زي أخوه كان أرحم، ابني موتني بالحيا”.

وأوضح أن عائلته تموت بسبب ما حدث: “فين البيت اللي كنا بنحلم نعمله، البيت راح، وأمه مدمرة وأخوه مدمر”.

وسأل عبدالخالق نجله: “مين اللي وضعك في الموقف دا في وجه أطهر شخصية في العالم؟”، متابعاً: “الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي مثل أعلى لينا”.

يذكر أن الفنان محمد علي كان قد ظهر من قبل في بطولة فيلم البر التاني الذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي، كما أنه شارك في أفلام القشاش والمعدية.