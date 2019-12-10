الصفحة الرئيسية فن شاهد.. وصلة رقص لـ ميس حمدان مع ابنة مي سليم

شاهد.. وصلة رقص لـ ميس حمدان مع ابنة مي سليم

بواسطة -
0 125
رقص ميس حمدان

رقص ميس حمدان

نشرت الفنانة الاردنية ميس حمدان مقطع فيديو ظهرت فيه مع “لي لي” ابنة شقيقتها مي سليم، وبعض من صديقاتها، وهي تعلمهن الرقص على أغنية “كله إلا حبيبي” لعمرو دياب.

وعلقت ميس سليم كاتبة على الفيديو: “لىً لىً بنت مي و اصحابها خواجات حبتين فطلبو مني اوريهم كم حركه عربي وزي منتو شايفين يجننوا”.

تابعت: “مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك …ربنا يحميلكو ولادكم”.

يذكر ان آخر أعمال ميس حمدان مسلسل “نوف” الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل “أيام العسل” مع المخرج أحمد نور.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.