شاهد.. وصلة رقص لـ ندى الكامل زوجة الفيشاوي في الشارع

اثارت ​ندى الكامل​ زوجة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ الجدل من جديد بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في الشارع.

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وظهرت الكامل في الفيديو تخرج من سيارتها، وترقص على أنغام أغنية “جابوا سيرته” للفنانة السورية أصالة نصري.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تفاعل معه الناشطون.

يذكر ان الممثل المصري أحمد الفيشاوي يشارك في فيلم “اشباح أوروبا” وهو من بطولة الفيشاوي الى جانب مصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.