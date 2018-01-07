شاهد… وصلة رقص هستيرية لـ نادين نجيم على أغنية “العب يالا”! فن

مواضيع مختارة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله أثناء رقصها على أغنية “العب يالا” بطريقة هيستيرية.

وعلقت “نادين”، على الفيديو، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “أنا أكتر شخص بحب يعيش وينبسط بأي مكان وتحت أي ظرف لما غيري بيكون همه يبخ سم وينغص فرحتي، أنا بكون عم بخ ضحك وفرح مع أصحابي.. انبسطوا عيشوا ضحكوا رقصوا طالما محترمين حالكم ومحترمين غيركم.. لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر.. الحياة بتيجي مرة وحدة أقصر ومن أنه نعيشها لنرضي غيرنا.. العب يالا ارقص يالا مع حبي الكبير”.