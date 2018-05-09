شاهد.. وعد تكشف سر غضبها من محمد عبده.. «تعديت الطلب والعتب»

عاتبت المطربة السعودية وعد، على الفنان محمد عبده، عدم دعمه وتجاهله لها، رغم أنه يدعم كل الفنانات الأخريات.

وأوضحت «وعد» أن الفنان محمد عبده يواصل تجاهلها، رغم أنها طلبت منه الدعم أكثر من مرة، قائلة في تصريحات تليفزيونية: طلبت منه أكثر من مرة أن يدعمني و«تعديت الطلب والعتب».

ووجهت «وعد» حديثتها لـ «محمد عبده»، قائلة: أنا بنت سعودية أطلب دعمك، مشيرة إلى أنها كررت طلبها منه كثيرًا، ولكنه لم يرد سواء بشكل مباشر ولا غير مباشر، في الوقت الذي يدعم فيه كل العالم.

وأوضحت «وعد» إلى أن تجاهل الفنان محمد عبده يحزنها، خاصة أنها متأكدة أن رسائلها تصله؛ ولكن رده كان «أبيض»، بحسب وصفها، مؤكدة أنها لا تريد أن تحزن بسبب هذا الموقف رغم أنه أمر محزن.