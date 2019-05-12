شاهد.. وفاء عامر تكشف حقيقة محاولة انتحار ريم البارودي وتعاتب سمية الخشاب

تربط الفنانة المصرية وفاء عامر علاقة قوية بمواطنتها الفنانة ريم البارودي تجعلها تعلم بكواليس علاقة ريم بزوجها السابق أحمد سعد.

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وأثناء استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبي، كشف “شيخ الحارة” أن وفاء كانت برفقة ريم في المستشفى بعد محاولتها الانتحار عقب زواج أحمد سعد من سمية الخشاب، ولكن وفاء ردت عليه بـ”أنت قليل الأدب، هذا لم يحدث فريم تعبت قليلا واصطحبتها للمستشفى فقط”.

وقالت وفاء عامر إنها ذهبت لافتتاح فيلم أحمد سعد “على وضعك” بصحبة ريم، وخرجنا بعدها أنا وأحمد سعد وريم البارودي في أحد أماكن التجمع الخامس بهدف الإصلاح بين سعد وريم، وتفاجأت بزواج أحمد سعد من سمية الخشاب.

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كما توجهت وفاء عامر الى الفنانة سمية الخشاب بكلمات عتاب وقالت: “انت ظلمتي ريم يا سمية ظلمتيها اوي وجرحتيها اوي وانت عارفة كويس اوي كان احمد وريم في سبيل للرجوع”.