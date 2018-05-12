أكدت الشرطة في اسكتلندا وفاة مغني فرقة ​Frightened Rabbit​ ​سكوت هوتشيسون​ بعد اكتشاف جثته التي اختفت من يوم الأربعاء.

في التفاصيل، قامت الشرطة باكتشاف جثة الفنان الشهير في بور إدغار بالقرب من ساوث كوينزفيري عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس ، وقد تم إبلاغ عائلة هوتشيسون. وقد شوهد هوتشيسون آخر مرة عند الساعة 1 صباحا يوم الأربعاء ، عندما غادر فندق داكوتا في جنوب كوينزفيري.

ونشرت الفرقة رسالة على تويتر تطلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالشرطة ، مضيفًا: “نحن قلقون على سكوت ، الذي فقد منذ فترة حتى الآن. قد يكون في حالة هشة وربما لا يتخذ أفضل القرارات لنفسه في الوقت الحالي.” الا ان خبر الوفاة اتى قاسياً على اعضاء الفرقة والمحبين الين فقدوا فنان لا زال شاباً اذ يبلغ فقط 36 عاماً.