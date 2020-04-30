وقعت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، صحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة ام بي سي مصر.

شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت كلا من رامز جلال وياسمين رئيس، حيث امتازت ردات فعلها بالطرافة معظم الاحيان.

غير ان ردة فعل ياسمين رئيس كانت عنيفة بعد نهاية المقلب حيث قامت بالهجوم على رامز وانهالت عليه بالضرب بينما كان يحاول تهدئهتها بالقول “بس حنعور بعض”.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.



ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.