شاهد يسرا تكتسب وزناً زائداً في الفترة الاخيرة.. وتبرر السبب

اعترفت الفنانة المصرية يسرا بأنها اكتسبت وزناً زائداً وذلك بسبب الادوية التي تتناولها بعد اصابتها بهدف العودة باسرع وقت ممكن الى التصوير.



أما عن المسلسل فصرحت بأنه لا يوجد اي تأخير في التصوير بل على عكس ما يشاع، فالجميع يعمل بشكل منتظم وسريع، لكن هناك بعض الصعوبات الفنية منها تأخير تسليم الحلقات بسب كثرة مواقع التصوير.

يذكر ان يسرا اتفقت مع المخرج محمد علي على الاسم النهائي للمسلسل ليكون “​لدينا أقوال أخرى​”. وذلك بعدما كان اسم هذا العمل هو “بني يوسف”.

واتى تصريحها هذا ضمن برنامج “The Insider” بنسخته العربية.