شاهد… يسرا في ورطة في برومو “لدينا اقوال اخرى”

طرحت شركة “العدل جروب” الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “لدينا أقول أخرى” للفنانة يسرا والمقرر عرضه في رمضان 2018.

واللافت أنّ الإعلان القصير جدًّا، أظهر النجمتين شيرين رضا، و نجلاء بدر، في الصدارة، بينما مرت نجمة المسلسل يسرا لثانية واحدة فقط.

ويتضح من الإعلان أن يسرا تقع في مأزق، وهو الذي تدور حوله الأحداث، إذ تتعرض لحادث بسيارتها ينتج عنه ارتطامها بشخص ونقله للمستشفى.

الإعلان التشويقي تم إطلاقه ضمن خطة الترويج للمسلسل، والتأكيد على لحاقه بماراثون دراما رمضان 2018، ونفي الشائعات التي ترددت حول عدم قدرة النجمة يسرا على مواصلة التصوير، بعد إصابتها بكدمة شديدة في القدم، واستعدادها للسفر إلى باريس للعلاج، وهو ما نفته يسرا عمليًّا باستكمال التصوير في مدينة العين السخنة.

مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، حمل سابقًا اسم “بني يوسف”، ويشارك الفنانة يسرا بطولته، عدد من النجوم، منهم: شيرين رضا، و أحمد حاتم، ونجلاء بدر، و محمد شاهين، وحازم سمير، وركين سعد، وتأليف كل من: عبد الله حسن، وأمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبو بكر، وإخراج محمد علي.