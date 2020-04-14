طرحت شركة «سينرجي» الفيديو الدعائي الرسمي «البرومو» لمسلسل «النهاية»، بطولة الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وقد تصدر اسم يوسف الشريف، قائمة المواضيع الرائجة على موقع “تويتر” في مصر، خلال وقتٍ قصير من إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسله “النهاية”، الذي تدرجه شبكة ON المصرية، على قائمة عروضها الرمضانية لموسم دراما 2020.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية مهندس لا يتكيف مع التكنولوجيا، وتحدث المفاجأة عندما يقابل شخص مستنسخ منه.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل ومحمد لطفي وأحمد وفيق ومحمد محمود عبدالعزيز.