شاور ساخن ومكعبات ثلج!.. حليمة بولند تكشف أسرار جمال بشرتها

كشفت الإعلامية حليمة بولند عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الخطوات التي تتبعها للحفاظ على نقاء وجمال بشرتها.

ونشرت “حليمة” صورة مكعبات ثلج صغيرة الحجم، وعلقت عليها قائلة: “أول سر من الأسرار بعد الشاور العميق مرة بالأسبوع أحط على وجهي وجسمي ثلج للانتعاش ولشد البشرة، جربوها بنات مفعولها روعة”.

وأضافت: “حمام السونا مرة في الأسبوع ووايد مفيد لإخراج السموم من بشرة الجسم عن طريق المسامات وتجديد الخلايا من خلال التنظيف العميق، بعد حمام البخار والسونا لازم الجسم يتدلع بأحلى منتجات اتنظف البشرة واتغذيها وتعطيها نعومة وجمال خيالي”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وأعلنت حليمة بولند، مؤخرا، عن تلقيها عرض للمشاركة في فيلم ومسلسل سعودي، حيث من المقرر أن تخوض فيه السباق الرمضاني المقبل.