شبيهة نانسي عجرم المحجبة تصدم الجمهور.. بالصورة‎ فن

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تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، مع سيّدة تشبهها. وأُرفقت الصورة بتعليق من قبل معجبة بنانسي وقالت:” افتكرتها نانسي ولابسة طرحة والله.. شبهها أوي ده..فيهم خدود من بعض”.

وانهالت التعليقات والاعاجابات من الجمهور، الذي أيّدها الرأي، معتبراً أنهما يتمتعان بتفاصيل الوجه عينها.

وعلى صعيد آخر، تشارك عجرم حاليا في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس كيدز” بجزئه الثاني الى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان المصري تامر حسني والذي يشهد العديد من المواهب الباهرة التي يتنافس عليها المدربون في أجواء حماسية وكوميدية.