شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها

كشفت صحيفة ” جام جام ” الإيرانية مساء أمس الإثنين نقلا عن أحد المسئولين في المحكمة الجنائية بالعاصمة الإيرانية طهران عن قيام فتاة إيرانية بتقديم شكوى ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد تعرضها للاختطاف والمضايقات بسبب الشبه الكبير بينهما .

وتضمنت الشكوى المقدمة من الفتاة أن الفنانة هيفاء وهبي تتسبب لها في مضايقات كثيرة وحرج كبير نتيجة الصور التي تنشرها هيفاء بدون حجاب .. حيث يعتقد المحيطين بتلك الفتاة إنها هي صاحبة هذه الصور .

وقالت الفتاة التى لم تكشف عن هويتها : ” الجميع يرى صور هيفاء ويعتقد إنني نشرت صوري من دون حجاب ” .