شذى حسون تثير الجدل: “هذا جزاء المرأة الخائنة”.. واعلامية لبنانية تهددها!

أثارت الفنانة العراقية، شذى حسون، موجةً من الانتقادات الحادّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تأييدها لنهاية مسلسل “خمسة ونص”، والتي شهدت مقتل “بيان” التي تُجسّدها نادين نسيب نجيم، ورأت أنه مصير محتوم للخيانة.

وكتبت الفنانة العراقية في تغريدة عبر “تويتر”: “شكرًا لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة؛ لأن هذا جزاء المرأة الخائنة، رغم كل ما عاشته من ظروف قاسية كان لازم تستخدم عقلها ولا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير محلها”.

رأي حسون أحدث ضجةً وجدلًا بين متابعيها؛ حيث أُعجب به البعض، فيما لفت آخرون إلى أنها ضد المرأة.

صداقاتي بالاعلام اللبناني كثيرة و كبيرة و معروفين بأخلاقهم و احترام آراء الآخرين بس مع الأسف اخيرا طلعت أشكال ما اعرف عنها شخصيا لا تمثل ابدا الاعلام اللبناني المحترم .. مع الاسف pic.twitter.com/kujdEteH7j — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) June 4, 2019

وبعد تعرضها للعديد من الانتقادات وخاصة من جانب اعلاميين لبنانيين ردت شذى حسون بتغردة قالت فيها:”أصدقاتي بالإعلام اللبناني كثيرة وكبيرة ومعروفين بأخلاقهم واحترام آراء الآخرين بس مع الأسف أخيرا طلعت أشكال ما أعرف عنها شخصيا لا تمثل أبدا الإعلام اللبناني المحترم.. مع الأسف”.

الأستاذة بتهدد بالقوى الأمنية اللبنانية لان قلتلها تحملي مسؤولية ردّك و القذف و السب اللي تلقيته منها (بالقانون) شنو رأيكم يا معشر لبنان؟ pic.twitter.com/CB5jF0rsnz — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) June 4, 2019

وتطور الامر لاحقا الى تهديد بالقضاء حيث نشرت شذى حسون تغريدة للاعلامية اللبنانية لانا مدور قالت فيها: “عمتهددني! ما شاء الله شكلها مش بس بدها تقتل النساء ، كما كل الناس اللي بينتقدوها! بالمناسبة تهديدك وصل الى القوى الامنية اللبنانية، أي تهديد ستطليقنه او تقومين به سيقابل باجراء مناسب” لترد شذى قائلة: “الأستاذة بتهدد بالقوى الأمنية اللبنانية لان قلتلها تحملي مسؤولية ردّك و القذف و السب اللي تلقيته منها (بالقانون) شنو رأيكم يا معشر لبنان؟”.