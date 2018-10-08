شذى سبت تنفي اصابتها بالسرطان: “أعاني من مشاكل في المعدة وما زلت في مرحلة التشخيص”

طمأنت الفنانة شذى سبت جمهورها على حالتها الصحية، وأكدت أنها ما زالت في مرحلة العلاج والتشخيص، نافية خبر إصابتها بمرض السرطان.

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ونشرت “سبت”، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات” مقطعا صوتيا لها، وجهت من خلاله الشكر لعائلتها ولكل من قام بإرسال رسالة دعم لها أو زارها في المستشفى أو تحدث معها من أجل الاطمئنان على صحتها.

أوضحت الفنانة البحرينية حقيقة مرضها، قائلة: “أنا حمدالله في بداية تحسني وحابة توضيح أمر هام، مو كل شخص مرض يعني هو مصاب بمرض السرطان، وبالفترة الأخيرة كثرت الأقاويل والشائعات حول هذا الموضوع”.

وأضافت: ” أنا حمدالله غير مصابة بمرض السرطان، أنا فقط أعاني من مشاكل في المعدة سبق وتحدثوا عنها أخواتي أبرار وشيماء، وأنا ما زلت في مرحلة العلاج والتشخيص بسبب استمرار القيء والارتجاع، لذلك لا تصدقون الشائعات”.

وتابعت: “وبالنسبة للأشخاص الذين يتحدثون بأنني أتلقى العلاج بالخارج أنا ما زالت بالبحرين، بطلوا الإشاعات والأكاذيب ارحموا الناس وحسبي الله ونعم الوكيل والله يشغلكم بنفسكم والله يفك البشر من شركم”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شذى سبت هو مسلسل “حزاوينا خليجية”، وشاركها البطولة كل من غادة الفيحاني، وأمين الصايغ، وسمية الخنة، وسعيد قريش، ومرعي الحليان، وهو من تأليف شريدة المعوشرجي، وإخراج جمعان الرويعي.