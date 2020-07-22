كشفت النجمة الأستعراضية المصرية “شريهان” في حوار نادر سابق مع الكاتب الصحفي “طاهر البهي” الجانب الحزين من حياتها واعترفت انه على الرغم من الشهرة وكل ما حققته في مسيرتها لا زالت غير سعيدة بما عاشته وماوجهته من شائعات خلال الأزمات التى مرت بها في مشوارها .

حيث أعربت عن حزنها الاكبر وهو بسبب الشائعات التي تلاحقها وتجعل كل الناس يتكلمون عنها بالسوء واعطت شهادتين حول الموضوع الأولى حين تعرضت للتهديد من بعض الجماعات الإرهابية آنذاكمما اجبرها على الخروج من منزلها متخفية وتعيش في مخاوف دائمة .

ولفت الانتباه إلى أنها قالت له أنها أجرت عملية دقيقة جدًا في مكان حساس من جسدها منعتها من القدرة على قضاء حاجتها لمدة 21 يوما، وفوجئت بشائعات سخيفة تقول أنها تعرضت للاغتصاب من قبل شخصين، وأشار البهي خلال برنامجه على “يوتيوب” إلى أنها أخبرته خلال اللقاء قائلة: “أنا بقول لكل حد عايز يبقى مشهور اتفضل خذ أوجاع وأحزان شريهان”.